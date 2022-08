In seinem Beitrag zeigen 3D-Karten, dass längst nicht alle Wettermodelle das Gelände richtig einschätzen und beispielsweise die Temperatur in Bergregionen falsch vorhersagen. »Jetzt wisst ihr, warum ihr in Tälern nie genaue Wetterprognosen in euren kostenlosen Wetter-Apps (meist GFS) bekommt«, kommentiert Bensing.

Um zu entscheiden, ob man einen Schirm mitnimmt, empfiehlt Henning Rust neben regional angepassten Wetter-Apps auch kurzfristige Regen-Aussichten. »Einen Regenradar in einer App finde ich super«, sagt der Wissenschaftler. Diese Funktion zeigt Regenwolken auf einer Karte an, die sich per Wischbewegung über einen Zeitstrahl fortbewegen. Auf der Karte lässt sich dann ablesen, ob in den kommenden anderthalb Stunden eine dunkle Wolke über dem Wohnort schwebt und Regen mitbringt.

Die Qualität eines solchen Regenradars erkennt man laut Rust unter anderem daran, ob die Niederschlagsfelder einfach immer in die gleiche Richtung weiterwandern. Das ist ihm zufolge ein eher schlechtes Zeichen. Besser sei es, wenn zusätzliche Faktoren wie Windrichtung und Zerfall der Zelle mit einbezogen werden – und sich eine Regenwolke kurz vor der Fahrradtour vielleicht doch noch einfach auflöst.