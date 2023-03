Wettlauf mit Microsoft Google kündigt neue KI-Dienste an

Kampf um Firmenkunden

Der Zeitpunkt der Ankündigung ist auffällig: Für Donnerstag wird eine Ankündigung von Microsoft erwartet, bei der es um die nächste Version des populären KI-Chatroboters ChatGPT gehen soll. Microsoft versucht mithilfe des kalifornischen Start-ups OpenAI, die traditionelle Google-Suche durch Anfragen an ein KI-System zu ersetzen. Dazu wurde die KI-Technik GPT in die Microsoft-Suche Bing sowie in den Web-Browser Edge eingebunden . Eine Integration in die Office-Produkte von Microsoft wird ebenfalls erwartet.