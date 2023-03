In Iserlohn gab es gerade den nächsten Fall

Wer sich fragt, wie die Abzocke per Messenger funktioniert, dem sei eine Pressemitteilung der Polizei Iserlohn vom Vortag der Razzia empfohlen. Iserlohn ist die größte Stadt des Märkischen Kreises. In jener Mitteilung hieß es am Mittwoch unabhängig von den jetzigen Ermittlungserfolgen, erneut seien Betrüger mit ihrer »Messengermasche« erfolgreich gewesen.

Ein 64-jähriger Iserlohner habe über WhatsApp am Dienstag eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten, skizzierte die Polizei jenen aktuellen Fall: »Der Absender gab sich als Tochter des Geschädigten aus und gab an, dass die alte Sim-Karte der Tochter kaputt sei und deshalb die neue Nummer existiere.« Darauf sei der 64-Jährige hereingefallen: »Nach einigen Textnachrichten bat der Betrüger um die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrages, um Rechnungen begleichen zu können. Der Geschädigte willigte ein und überwies den Betrag. Der Betrug fiel erst auf, als der Mann Kontakt zur richtigen Tochter herstellte.«