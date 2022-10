Aber schon vorher können Nutzer beim Chatten dafür sorgen, dass Internetkriminelle keine Chance haben. Der Türöffner für Betrüger ist, sich das Vertrauen zu erschleichen, so Harald Schmidt von der Polizeilichen Kriminalprävention. Das geschieht in den meisten Fällen über zwei Wege: Einerseits, indem sich Betrüger unter einer fremden Nummer melden, sich als Angehörige ausgeben und bitten, diese neue Nummer abzuspeichern. In diesem Fall können sich Nutzer rückversichern, indem sie die Identität des Gegenübers überprüfen, zum Beispiel per Anruf oder Rückfrage an die alte Nummer.

Identität überprüfen und den eigenen Account schützen

In anderen Fällen verschaffen sich Betrüger Zugang zum WhatsApp-Account einer Person. Dann können Sie Nachrichten in dessen Namen verschicken und sich so noch leichter das Vertrauen der anderen Kontakte erschleichen. Um das zu verhindern, empfehlen WhatsApp und die Polizei, das eigene WhatsApp-Konto gut zu schützen.