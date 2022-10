Auch auf Twitter wurde die Einschränkungen tausendfach kommentiert. Der Hashtag #whatsappdown erreichte in kurzer Zeit Platz eins der deutschen Twitter-Trends. Dort schrieben Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel »Menschen kommen jetzt scharenweise zu Twitter, um zu gucken, ob WhatsApp down ist« und »#whatsappdown heißt wohl, dass Millionen Mütter keine lustigen Schlumpfvideos in die Familiengruppen spammen können«.