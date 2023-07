Bisher war das auf smarten Armbanduhren nur eingeschränkt möglich. So kann man etwa dafür sorgen, dass neue Nachrichten auch auf der Smartwatch gemeldet und angezeigt werden. Dazu muss man auf der App zur Uhr, also auf iPhones in der Watch-App, auf Android-Handys etwa mit der Pixel-Watch-App oder der Galaxy-Wearable-App festlegen, dass vom Smartphone empfangene Nachrichten auch auf der Uhr angezeigt werden.