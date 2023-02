Mithilfe sogenannter Statusmeldungen können Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp andere darüber informieren, was sie gerade machen – ohne ihre Kontakte aktiv anzuschreiben. Wer will, kann sich so eine Statusmeldung anschauen, wer nicht, muss das nicht tun. Nach 24 Stunden sind die Nachrichten wieder verschwunden.