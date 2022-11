Diesen Ansatz kann man auch so sehen: Nahm ein bestimmtes Randthema in einer WhatsApp-Gruppe zu viel Platz ein, lag es bisher nahe, diese Diskussion in eine zweite, völlig unabhängige Gruppe auszulagern. Fortan könnte man die Hauptgruppe unter das Banner einer Community setzen und dort eine weitere, zwar separate, aber ebenso zur Community gehörende Zusatzgruppe erstellen.

Ansteuern lassen wird sich der Communitys-Bereich aus dem WhatsApp-Hauptmenü. Neben dem Menü-Reiter »Chats« soll dort oben links ein Icon mit drei stilisierten Menschen auftauchen. Angekündigt hatte WhatsApp die Funktion schon im April , erste Tests liefen bereits.