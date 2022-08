WhatsApp selbst weist darauf hin, dass seine Löschfunktion nicht immer alles Gesendete verschwinden lässt: Je nach Einstellung des Chatpartners kann es zum Beispiel sein, dass dessen Handy per WhatsApp empfangene Fotos abspeichert. Ebenso hat das Gegenüber die Möglichkeit, Inhalte vor ihrer Entfernung in Form eines Screenshots zu sichern. Ein weiteres Risiko: Nach Angaben von WhatsApp werden Nutzer im Fall von Problemen nicht darüber benachrichtigt, dass und warum das »Löschen für alle« nicht funktioniert hat.

Will man in der App eine oder mehrere eigene Nachrichten löschen, markiert man sie zunächst durch längeres Drauftippen. Anschließend erscheint oben in der App ein Mülltonnen-Symbol. Tippt man darauf, werden – sofern man sich im passenden Zeitfenster befindet – zwei Optionen namens »Für alle löschen« und »Für mich löschen« angeboten. Letztere Option, für die es keine zeitliche Beschränkung gibt, löscht alles Markierte nur aus der eigenen Chat-Ansicht. Beim Chatpartner bleibt der Inhalt weiter sichtbar.