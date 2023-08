In seiner Anfangszeit war WhatsApp mal eine ganz simple App, die viele Menschen als SMS-Alternative nutzten. Inzwischen jedoch hat der Messenger jede Menge Funktionen an Bord – und soeben wurde die nächste Neuerung freigeschaltet. Wie Meta-Chef Mark Zuckerberg am Dienstagnachmittag per Facebook-Post bekannt gab , bietet WhatsApp fortan eine Option fürs Bildschirm-Teilen. Mit ihr können Nutzerinnen und Nutzer anderen in Videocalls ihren Handyscreen präsentieren, was zum Beispiel das gemeinsame Anschauen von Bildern oder Präsentationen ermöglicht.