Die Erklärung war demnach folgende: Der Nutzer hatte seinen Smartphone-Wecker so eingestellt, dass zur eingestellten Zeit jeweils automatisch eine Spotify-Playlist abgespielt wurde, in zufälliger Reihenfolge. So kam es, dass sie an manchen, aber längst nicht allen Tagen mit dem Klassiker »Where is my mind« von den Pixies startete, der wiederum mit einem »Oooh« und einem klar ausgesprochenen »Stop« beginnt. Und immer wenn jener Song als erster abgespielt wurde, schaltete das »Stop« den Alarm – in diesem Fall also die Musik – ganz kurz nach Beginn sofort wieder aus.