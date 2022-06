Die Erkenntnis ist an sich nicht neu: Bereits 2018 hatte das Pentagon Soldaten im Kampfeinsatz den Gebrauch solcher Apps untersagt. Gerade in Gebieten wie Syrien waren die Datenspuren von US-Soldaten auf den für jedermann öffentlichen »Heatmaps« von Strava so auffällig, dass das US-Militär sich um ihre Sicherheit sorgte. Zudem können solche Daten Truppenverlegungen offenbaren.

Auch ohne Namen identifizierbar

Die neue Enthüllung zeigt: Auch wer seine Trainingsdaten nicht für die Allgemeinheit sichtbar gemacht hat, konnte getrackt werden. Dazu bedurfte es eines einfachen Tricks: Ein Unbekannter hatte mehrere virtuelle Joggingstrecken angelegt, die durch Militärstützpunkte und an (bekannten) Geheimdienststandorten entlang führten. Auf diese Weise bekam der Angreifer Einsicht in die Daten von Personen, die – anders als er selbst – tatsächlich auf diesen Strecken unterwegs waren.