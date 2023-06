Wie Instagram ohne Bilder Meta zeigt Mitarbeitern seinen Gegenentwurf zu Twitter

Verlässliche Plattform für Influencer

Wichtiger dürfte indes sein, dass die neue App laut Cox das Account-System von Instagram verwenden soll, um Informationen zu seinen Nutzern automatisch einzutragen. Ob man sich aber auch mit seinem Instagram-Account bei der neuen App anmelden und womöglich gar seine Follower von dort mitbringen kann, ist unklar.

Keine Zweifel ließ Cox allerdings daran, mit welchen Argumenten man Menschen in das neue soziale Netzwerk locken will. »Wir haben von Urhebern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehört, dass sie an einer vernünftig betriebenen Plattform interessiert sind, der sie vertrauen und auf die sie sich verlassen können«, sagte der Meta-Manager. Er zielt damit klar auf die Unruhe ab, die Elon Musks oft schwer nachvollziehbare Entscheidungen unter vielen Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer verbreiten. So bot Musk kürzlich etwa dem US-Republikaner Rom DeSantis eine große Bühne . Wenig später trat Twitter aus einem EU-Abkommen gegen die Verbreitung von Desinformation im Internet aus.