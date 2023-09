Wer schnell mal ein paar Gedanken digital festhalten will, der greift am Computer häufig zu Diensten wie Word, LibreOffice oder Google Docs. Unter Windows jedoch steht Nutzerinnen und Nutzern seit Jahrzehnten auch eine vorinstallierte Alternative zur Verfügung: WordPad. Das von den Funktionen her übersichtlich wirkende Textverarbeitungsprogramm ist seit 28 Jahren an Bord des Betriebssystems. Seine Historie reicht von Windows 95 bis zum aktuellen Windows 11.