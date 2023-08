Einst waren Twitters Verifikationshäkchen ein heiß begehrtes Symbol für Verlässlichkeit, doch das ist offenbar vorbei. Aus der Auszeichnung ist ein Schandmal geworden. So sieht man es nun offenbar auch bei der X Corp. wie das Unternehmen, das einst Twitter war, jetzt heißt. Darauf deutet jedenfalls eine Änderung hin, die das Unternehmen für zahlende Abonnentinnen und Abonnenten eingeführt hat. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, können die ab sofort festlegen, dass das Symbol künftig nicht mehr in ihren Profilen auftaucht.