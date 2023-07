Die persönliche Antwort auf die Frage nach dem Warum liegt im Bild begründet, das Elon Musk in der Öffentlichkeit von sich zeichnen will. Der Buchstabe X begleitet ihn seit den Neunzigerjahren, seine Firma x.com ging in PayPal auf, 2017 kaufte er die Domain zurück, angeblich aus rein sentimentalen Gründen.

Tatsächlich aber hilft der Vergleich mit der Person, die am häufigsten mit ihm in einem Atemzug genannt wird: Steve Jobs. Es gibt im Silicon Valley zwei Arten von Unternehmern: Leute, die Steve Jobs werden wollen und Leute, die nicht zugeben, dass sie Steve Jobs werden wollen. Aus Marketing- und Weltgeltungssicht hat Steve Jobs Apple zu einer Firma rund um einen ikonischen Buchstaben gemacht: i. iMac. iPod. iPhone. iPad. Sogar programmatisch lässt sich das deuten, i für ich, die Person am Anfang jedes Produkts, und gleichzeitig wird jedes Produkt plus i automatisch zu Apple. Was für Jobs das i, soll für Musk das x werden. X.com soll – von Yaccarino ernsthaft behauptet – die Plattform werden, die »ja nun … alles liefern kann«. Musks Raketenfirma heißt SpaceX und kürzlich hat Musk x.ai gegründet, seinen OpenAI-Konkurrenten, der nach der »Wahrheit« suchen soll. Minimale Komplikationen könnten sich daraus ergeben, dass offenbar ausgerechnet Meta die Markenrechte an »x« für Social Networks gehören. Aber das ist vermutlich nichts, was nicht bereits mit einem simplen Cage Fight gegen Mark Zuckerberg aus der Welt zu schaffen wäre .