Nicht nur unter Kindern dürfte die Vorfreude auf eine Neuverfilmung von »Arielle, die Meerjungfrau« groß sein. Allerdings trifft Disneys Vorhaben schon lange vor dem Filmstart auch auf Hass und rassistische Hetze im Netz. Der Grund: Hauptdarstellerin ist die schwarze Schauspielerin Halle Bailey, was manche Menschen offenbar nicht mit ihrem Bild der Fabelfigur in Einklang bringen können oder wollen. Jetzt bekamen die Menschen Bailey als Arielle zum ersten Mal in Aktion zu Gesicht, denn vor wenigen Tagen veröffentlichte Disney den Trailer zur Realverfilmung des Zeichentrickklassikers von 1989. Und die rassistischen Kommentare werden inzwischen übertönt von kindlicher Begeisterung.