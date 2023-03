Die niederländische Regierung plant neue Exportbeschränkungen auf Technologie für die Herstellung von Computerchips. »Die Regierung ist zu dem Schluss gekommen, dass es für die internationale und nationale Sicherheit notwendig ist, die bestehende Exportkontrolle für bestimmte Fertigungsanlagen von Halbleitern auszuweiten«, schrieb die niederländische Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher am Mittwoch in einem Brief an das Parlament . Ziel ist es laut der Regierung, eine militärische Nutzung zu verhindern und die Position der Niederlande bei solchen Technologien zu schützen.