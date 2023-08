Sascha Lobo

Das eigene Auto könnte als Robotaxi Geld verdienen

Es ist absehbar, dass in Zukunft jedes hergestellte Auto ab Werk selbstfahrend sein wird. Weil heute private Automobile meist in weniger als zehn Prozent der Zeit überhaupt genutzt werden, ergibt sich durch die Selbstfahrfähigkeit ein völlig neuer und aus meiner Sicht entscheidender Markt, der eigentlich eine Mischung aus beiden Ansätzen darstellt: Die Freigabe des eigenen Autos in den Pool der selbstfahrenden Robotaxis, für genau die Zeit, die man es selbst nicht braucht. Nebenbei wird so auch das Parkplatz-Problem samt Einparktechnologie relativ egal, weil man am Ziel aussteigt, dem Auto mitteilt, dass man es frühestens in drei Stunden wieder braucht und es in der Zwischenzeit selbstständig als Robotaxi Geld verdient.

Zumindest in Städten könnte das ein relevantes Szenario werden, weil sich dadurch die Kunden ein viel besseres Autos leisten könnten. Ich lease mir ein Apple-Car, dessen monatliche Raten eigentlich zu hoch sind für mich – aber in den zehn Stunden am Tag, in denen ich das Auto definitiv nicht brauche, verdient es per Robotaxi-Service einen Teil der Gebühren zurück. Und plötzlich mischen sich Plattform, App-Service und dingliches Auto-Produkt.

Das ist zugleich eine große Chance wie auch eine Gefahr für die deutschen Premiumhersteller – wenn sie endlich die Software- und Plattformseite des Zukunftsautos hinbekommen. Der Markt für selbstfahrende Autos ist offener als je zuvor, und man kann sagen: Der offene, öffentlich geführte Krieg um seine Vorherrschaft hat in San Francisco begonnen . Godot ist da.