Junge Menschen werden immer häufiger Opfer von Cybermobbing. Zu dieser Einschätzung kommt die Barmer-Krankenkasse in einer Befragung. Ob als Täter, Opfer oder Beobachter haben über die Hälfte (51 Prozent) der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren in Deutschland Erfahrungen mit Cybermobbing. Ein Jahr zuvor lag dieser Wert noch bei 43 Prozent. Einige kennen das Thema sogar aus zwei oder drei dieser Perspektiven, waren also zum Beispiel schon Opfer und auch Täter.