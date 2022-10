Auch nach dem Einlenken von Elon Musk im Streit um die Übernahme von Twitter geht das Hauen und Stechen weiter. So gab das Social-Media-Unternehmen bekannt, dass Ermittlungen gegen den US-Milliardär laufen. Welche Behörde ermittelt, oder was genau Gegenstand der Ermittlungen ist, steht nicht in der Mitteilung.