Ignatova wurde in Bulgarien geboren und hat die deutsche Staatsbürgerschaft: Sie ging im Schwarzwald-Ort Schramberg zur Schule und promovierte in Konstanz am Bodensee in Rechtswissenschaften. Ihr wird zur Last gelegt, Investoren in der ganzen Welt veranlasst zu haben, in die tatsächlich wertlose Währung OneCoin zu investieren. US-Gerichtsdokumenten zufolge soll sie durch den Kryptobetrug mindestens 3,4 Milliarden Dollar erbeutet haben, womöglich sogar mehr als vier Milliarden Dollar.