Münzen und Scheine

Mit Bargeld kommen Sie nahezu überall auf der Welt zum Zuge. Selbst in kartenaffinen Ländern wie Schweden lohnt sich eine kleine Bargeldreserve für den Notfall; andersherum ist es in einigen Ländern wie Japan selbst um die Akzeptanz von Visa und Mastercard mäßig bestellt, auch an Bankautomaten.

Sofern Sie nicht wissen, ob Sie zum Beispiel direkt am Flughafen einen mit Ihren Karten funktionierenden Geldautomaten finden, lohnt es sich daher, bereits vor der Reise etwas Bargeld für die ersten Tage zu tauschen; achten Sie aber auf mögliche Ein- und Ausfuhrbestimmungen. Teilen Sie die Summe am besten auf. Verwahren Sie einen Teil am Körper, einen Teil im Hotelsafe oder an einem anderen sicheren Ort. Wenn Sie Bargeld an einem Automaten außerhalb des Euroraums ziehen, achten Sie zudem auf die Wechselmodalitäten. Die jeweilige Fremdbank bietet Ihnen oft eine Abrechnung in Euro an. Allerdings fällt deren Wechselkurs oft signifikant schlechter aus als bei einer Abrechnung in der jeweiligen Landeswährung, die Ihre Bank vornimmt. Schauen Sie gut hin, was der Automat Ihnen anbietet; manche Geräte sollen Sie gezielt zum Schlechteren bewegen.