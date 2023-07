Mit dem geplanten Gesetz wird eine EU-Richtlinie umgesetzt. Das BSI beaufsichtigt derzeit rund 4500 Unternehmen. Die europäische NIS-2-Richtlinie weitet den Kreis der Unternehmen, die Mindestvorgaben für die Cybersicherheit und Meldepflichten bei Cybervorfällen erfüllen müssen, auf rund 29.000 Unternehmen aus.

Als besonders wichtige Einrichtung im Sinne des Gesetzes gelten unter anderem Großunternehmen der Sektoren Energie, Transport und Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen, Trinkwasser, Abwasser und Telekommunikation sowie Betreiber kritischer Anlagen. Unabhängig von der Größe zählen dazu auch »Top Level Domain Name Registries«, also Stellen, die sich um die Registrierung von Internetadressen kümmern. Unter einer Top Level Domain versteht man die Adress-Endung, also etwa ».de« oder ».org«.