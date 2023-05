Google entfernte die Links zu den Artikeln nicht. Zur Begründung hieß es von dem Unternehmen, man könne nicht beurteilen, ob etwas an den Vorwürfen dran sei.

Bereits in der mündlichen Verhandlung im April wurde länger über kleine Vorschaubilder, sogenannte »Thumbnails« diskutiert, die bei der Google-Suche neben Links in der Trefferliste auftauchen. Die Kläger wehren sich gegen bestimmte Bilder aus einem Artikel, die sie unter anderem im Cabrio und bei einem Hubschrauber-Flug zeigen – angeblich ein Beleg dafür, dass »Hintermänner und Initiatoren« in Luxus schwelgen würden.

In diesem Punkt gab der BGH den Klägern recht. So dürfen demnach in den Trefferlisten keine Fotos als sogenannte Vorschaubilder ohne jeglichen Kontext gezeigt werden.