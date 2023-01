Keiner der drei Anbieter kommt auf 167 Standorte

Hier geht es um Gegenden, in denen kein Handynetz eine Übertragung von 100 Megabit pro Sekunde schafft. Statt zum 31. Dezember 2022 auf 167 eigene Standorte in so einer Gegend zu kommen, meldete Vodafone nur 86, Telefónica 61 und die Telekom 38. Unter anderem auf solche Standorte bezieht sich die Androhung von Sanktionen in dem Schreiben an den Beirat.

Die drei Netzbetreiber hingegen betonen, sie kämen voran. Es seien 14 weitere Standorte im Bau, sagt etwa ein Telekom-Sprecher. Zudem betont er, dass an den übrigen noch fehlenden 115 Standorten »zu einem großen Teil keine Funklöcher bestehen«, sondern dort gebe es eine »Grundversorgung«. Das Handy bekommt also Breitband-Empfang, aber die vorgeschriebene Mindestübertragung von 100 Megabit pro Sekunde fehlt.