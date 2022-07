Er appelliert an die Anbieter, nur das zu bewerben, was für sie technisch auch machbar sei. »Leider gibt es noch immer eine große Kluft zwischen Marketing und Wirklichkeit in der Kommunikation der Telekommunikationsbranche«.

Vodafone reagiert erfreut. »Wir sehen in einer sinkenden Zahl der eingereichten Geschwindigkeits-Tests ein positives Zeichen, dass unsere fortlaufende Netzaufrüstung bei unseren Kunden ankommt«, sagt ein Firmensprecher. Besonders der Bau neuer Glasfaserstrecken erhöhe die Stabilität des Netzes.