Die besonders profitablen Produkte in Apples Sortiment wären damit nicht finanzierbar. Denkbar ist aber auch, dass das Unternehmen damit einfach seine Kunden noch enger an sich binden will. Wer es zu schätzen gelernt hat, bei Zahlungen mit dem iPhone auf Raten abstottern zu können, wird ungern auf das Apple-Handy verzichten.

Das Tech-Magazin »The Verge « weist unterdessen auf potenzielle Gefahren von »Buy now, pay later«-Diensten (BNPL) für Kundinnen und Kunden hin. Demnach werden solche Angebote in den USA vor allem von der »Generation Z«, den zwischen 1997 und 2012 Geborenen, genutzt. In einer Umfrage haben demnach 43 Prozent dieser jüngeren Nutzerinnen und Nutzer solcher Dienste angegeben, dass sie mindestens eine Zahlung eines solchen Gratiskredits nicht rechtzeitig haben leisten können. In einer anderen Umfrage zum Thema gab ein knappes Drittel der Befragten an, mit der Miete, Betriebskosten oder Unterhaltszahlungen in Rückstand geraten zu sein, weil sie solche Kredite bedienen mussten. Darüber hinaus berichtet »The Verge« – immer in Bezug auf die USA – dass Nutzer von BNPL-Krediten dazu neigen, teurere Einkäufe zu tätigen und öfter ihr Konto zu überziehen.