Hype um KI-Software ChatGPT »Die Maschine operiert völlig frei von Vorstellungen wie wahr oder falsch«

Was kann ChatGPT und was nicht? Forscherin Katharina Zweig erklärt, wie genau das System funktioniert, wobei es im Alltag nützlich sein kann und warum es in den Unterricht gehört wie das ABC.

Ein Interview von Hilmar Schmundt