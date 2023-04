Die Pläne der EU-Kommission im Kampf gegen Bilder missbrauchter Kinder im Internet sind einer aktuellen Analyse zufolge wenig wirksam und verletzen die Grundrechte von Internetnutzern. Zwar dürfte die Anzahl gemeldeter Fälle deutlich nach oben gehen, heißt es in einer Bewertung des Wissenschaftlichen Diensts im Europaparlament. Zugleich dürfte die Genauigkeit der Treffer jedoch wesentlich abnehmen und die Belastung der Ermittlungsbehörden dadurch zunehmen. Die Studie, die der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt, soll an diesem Donnerstag im Innenausschuss des Parlaments präsentiert werden.