»Die IT der ›NZZ‹ arbeitet zusammen mit externen Spezialisten weiterhin mit Hochdruck an Maßnahmen zur Behebung«, schrieb die Zeitung in ihrer Donnerstagsausgabe. Dadurch müssten »zentrale Systeme für die Zeitungsproduktion« vorübergehend außer Betrieb gesetzt werden. Die Print-Samstagsausgabe soll daher in reduziertem Umfang erscheinen – ebenso das E-Paper, wie das Medienportal persoenlich.com berichtet.