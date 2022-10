Wie das Bundeskriminalamt und die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) am Donnerstag mitteilten, wurde bereits am Mittwoch ein Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, die Darknet-Website »Deutschland im Deepweb« betrieben zu haben. In einer Pressemitteilung wird die Plattform als »Hauptanlaufstelle für den Handel mit Drogen« bezeichnet. Bei der Festnahme des 22 Jahre alten Studenten aus Niederbayern wurden demnach auch zahlreiche Datenträger sichergestellt.