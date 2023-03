Das ambitionierte Projekt liege bei den aktuellen Haushaltsverhandlungen »auf der Schlachtbank«, beklagt Daniel Abbou, Geschäftsführer des KI-Bundesverbandes. In einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner, Digitalchef Volker Wissing (beide FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zeigen er und weitere Verbände sich alarmiert: Für die deutsche Wirtschaft seien »hier entwickelte digitale Anwendungen unverzichtbar«. Momentan kämen 73 Prozent der KI-Anwendungen aus den USA, 15 Prozent aus China – was Deutschland abhängig mache.