Bei größeren Firmen ist die Digitalisierung laut ECC-Studie deutlich weiter fortgeschritten. Doch die Branche besteht vor allem aus kleineren Betrieben . Dort kommt es selten vor, dass Urlaubsplanung per App erledigt, Werkzeuge per QR-Code eingescannt und Baustellen vorher am Rechner durchgeplant werden. Etwa die Hälfte der Befragten gibt allerdings an, dass vorgesehen ist, in den kommenden zwei Jahren einige Arbeitsabläufe zu digitalisieren. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Buchhaltung, Einkauf und Projektplanung.