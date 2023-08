Gespart werde außerdem am Projekt »Digitale Identitäten«, das darauf zielt, wie sich Bürger im Netz rechtssicher ausweisen können. Es gilt als Schlüssel für viele Dienstleistungen nicht nur des Staates, sondern auch der Wirtschaft, etwa von Banken oder Telekommunikationsanbietern.

Schnitzer: Aktuelle Krise nutzen, um Verfahren zu beschleunigen

Die Digitalisierung hält Schnitzer für zentral. Man solle die Krise nutzen, sich neu aufzustellen, sagt sie im ZDF heute journal: »Das sollten wir jetzt dringend auch nutzen, um die Verfahren in der Verwaltung insgesamt zu beschleunigen. Aber auch die Unternehmen sollten die Chance nutzen, mehr zu digitalisieren, mehr zu automatisieren. Das brauchen Sie auch, um mit dem Fachkräftemangel umzugehen, denn sie werden in Zukunft nicht mehr so viele Fachkräfte zur Verfügung haben. Da ist jetzt die Stunde, um sich zu überlegen, wie kann man die Prozesse neu aufsetzen.«