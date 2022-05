Ein 18-jähriger Mann erschoss am Samstag in Buffalo mutmaßlich zehn Schwarze. Unmittelbar vor dem Massaker hat der verdächtigte Schütze offenbar im Netz seine Pläne und Details seiner rechtsextremistischen Ideologie geteilt. 30 Minuten vor der Tat verbreitete er Einladungen zu seinem von ihm betriebenen Forum auf der Chat-Plattform Discord im Netz an Gleichgesinnte, wie die »New York Times« berichtet . Offenbar benachrichtigte keiner die Behörden und der Anschlag konnte weitgehend wie geplant ausgeführt werden.