Ankündigung von Meta Donald Trump darf zu Facebook und Instagram zurückkehren

Erst vor wenigen Tagen hatte Trump gefordert, sein gesperrtes Facebook-Konto freizugeben. Sein Anwalt Scott Gast schrieb in einem Brief an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg: »Die Sperrung von Präsident Trumps Account bei Facebook hat den öffentlichen Diskurs dramatisch verzerrt und behindert.« Trump dürfe nicht »mundtot« gemacht werden.

Neben Facebook und Instagram hatten auch andere Onlineplattformen Trumps Nutzerkonten gesperrt und dies mit der Befürchtung weiterer Gewalt begründet. Der Kurzbotschaftendienst Twitter hob die Verbannung Mitte November auf – wenige Wochen nach der Übernahme durch den Technologie-Unternehmer Elon Musk. Kurz zuvor hatte Trump verkündet, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut anzutreten.