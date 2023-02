Am Mittwoch war es wegen einer globalen IT-Panne zu Flugausfällen und Verzögerungen bei der Lufthansa gekommen. Am Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht betriebsbereit. Verursacht wurden die Probleme in dem Fall offenbar durch einen Bagger, der bei Bauarbeiten versehentlich Glasfaserkabel gekappt hatte. Tausende Passagiere waren betroffen.

Am Donnerstag lief der Betrieb am Frankfurter Flughafen wieder normal an, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Geringfügige Verspätungen gebe es nur wegen des Nebels. Am Freitag drohen bundesweit erneut zahlreiche Flugstreichungen. Die Gewerkschaft Ver.di hat zu einem ganztägigen Warnstreik an den meisten großen Flughäfen in Deutschland aufgerufen.