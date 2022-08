In diesem Streit dürfte es jedoch noch um etwas anderes gehen. Es ist weniger die Unfähigkeit im System, die das elektronische Rezept verhindert. Es ist eher die Unwilligkeit. Ärzte haben damit viel Arbeit, Apotheker riskieren den Angriff der Versandapotheken. Und die nicht digitalaffinen Patienten lösen zu einem Großteil ihr Rezept in jener Apotheke ein, die sich in unmittelbarer Nähe ihres Arztes befindet, und haben dann ebenfalls kaum einen Vorteil aus der digitalen Verordnung.

Bei der Umsetzung gibt es erhebliche Mängel

Mancher in der Branche wittert, dass die Kassenärzte in Schleswig-Holstein nur vorgeschickt worden sind, um die Einführung zu verzögern. Die Entscheidung hat nämlich Signalwirkung. Ein Baustein der vereinbarten Testphase fehlt nun vorübergehend; bleibt das so, wackelt der ganze Zeitplan. Eigentlich sollte das Projekt auf sechs weitere Test-Bundesländer ausgeweitet werden dann, sobald in den Modellregionen 25 Prozent der Verordnungen elektronisch erfolgen. Auch das könnte sich nun verzögern. Es ist wie mit einem ungeliebten Neubaugebiet in der Nachbarschaft: Eine Bürgerinitiative kann es zwar mit mehr oder weniger plausiblen Argumenten verzögern, jedoch in der Regel nicht komplett verhindern.