Account von US-Journalistin wieder frei

Twitter hatte am Sonntagmorgen bereits mit einer Account-Sperrung für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Konto der bekannten US-Journalistin Taylor Lorenz war von der Plattform verbannt worden. Am Abend war der Account wieder freigeschaltet. Taylor postete ein Meme und anschließend einen Tweet, in dem sie einen Tag zuvor sämtliche ihrer weiteren Social-Profile verlinkt hatte. »Vermutlich war das der Grund für meine Sperrung«, schrieb sie dazu.