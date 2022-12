Soziales Netzwerk Elon Musk lässt über seinen Rücktritt als Twitter-Chef abstimmen

»Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?« So lautet die Frage, die Elon Musk derzeit in dem Kurznachrichtendienst stellt. An das Ergebnis der Umfrage will er sich eigenen Angaben zufolge halten.