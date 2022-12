Twitter-Chef Elon Musk will nur noch zahlende Nutzer bei Umfragen abstimmen lassen

Das ist für den Viel-Twitterer ungewöhnlich. Zumal er in seiner Umfrage angekündigt hatte, er werde sich an das Ergebnis halten. Mit umso größerer Spannung wurde auf seine Reaktion gewartet. Am frühen Dienstagmorgen hat sich Musk nun in dem sozialen Netzwerk zu Wort gemeldet – wenn auch nicht explizit zum Ergebnis der Umfrage.