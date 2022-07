Wegen Vertragsbruchs Twitter verklagt Elon Musk

Erst vor wenigen Tagen hatte Elon Musk erklärt, die Übernahme von Twitter – ein Deal im Volumen von 44 Milliarden Dollar – platzen zu lassen. Jetzt sieht er sich mit juristischen Konsequenzen konfrontiert: Twitter verklagt Musk wegen Vertragsbruch und will ihn gerichtlich dazu zwingen, den Kauf zu vollziehen. Das geht aus den entsprechenden Unterlagen hervor, die am Dienstag an einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware eingereicht wurden.