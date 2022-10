In der EU wird es bald einen einheitlichen Smartphone-Ladestecker geben. Das EU-Parlament hat in Straßburg für die Einführung des Steckers im Format USB-C als Standard votiert. Von Herbst 2024 an sollen alle Handys, Tablets und Digitalkameras mit Ladegeräten mit USB-C-Anschluss aufladbar sein. Auch für Lautsprecherboxen und Kopfhörer soll dies gelten – für Laptops wird der Standard jedoch später kommen, voraussichtlich Anfang 2026.