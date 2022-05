Noch nie war der Eurovision Song Contest so politisch aufgeladen wie in diesem Jahr. Das zeigt sich nicht nur am Sieg der Ukraine, sondern auch an einem vereitelten Hackerangriff: Die italienische Polizei hat nach eigenen Angaben Angriffe auf das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Turin verhindert. Die Hacker hätten versucht, in der Eröffnungsnacht am Dienstag und während des Finales von Samstag auf Sonntag in die Systeme einzudringen, teilte die Polizei in Turin mit.