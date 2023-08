Preisanalyse So teuer können Anrufe vom Festnetz aufs Handy sein

Es lohnt sich also, vor dem Griff zum Hörer lieber einen Blick in die Preisliste seines Festnetzvertrags zu werfen. Als besonders teuer in diese Hinsicht identifiziert das Vergleichsportal den Kabelprovider Pyur, der 21,9 Cent pro Minute verlangt. Vodafone, die Telekom, 1&1, EWE, M-net und Netkom liegen mit Minutenpreisen von 17 bis 19,9 allerdings auf ähnlich hohem Niveau. Nicht kostenlos, aber immerhin günstiger sind Anrufe vom Festnetz zum Handy mit 9,8 Cent pro Minute bei Easybell.

Bei Auslandsgesprächen ist alles anders

Umgekehrt sieht es bei Anrufen ins Ausland aus. Da diese von den Smartphone-Flatrates in der Regel nicht abgedeckt seien, sei es in der Regel günstiger, Ferngespräche vom Festnetz aus zu führen. Selbst günstige Gespräche ins Ausland würden vom Handy aus 20 Cent pro Minute oder mehr kosten, so Verivox. Für dieselben Gespräche würden in Festnetztarifen »meist nur ein Zehntel des Handypreises« anfallen.