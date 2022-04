Der US-Riese Amazon will noch in diesem Jahr einen kostenlosen Dienst für Videostreaming in Deutschland starten. Bislang gibt es bereits das kostenpflichtige Streamingangebot Prime Video in Deutschland. In den USA und Großbritannien außerdem den kostenlosen Service IMDb TV. »Im Laufe dieses Jahres« soll davon ein Deutschland-Ableger starten, wie Amazon nun mitteilt.