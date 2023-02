Seit Dienstag ist das Konto der ZDF-Sendung »Frontal« nicht mehr auf Twitter aufrufbar. Auf der Seite des Accounts steht seitdem auf Englisch: »Dieses Konto existiert nicht.«

Zuvor hatte das Investigativmagazin in seiner aktuellen Sendung am Dienstagabend über die Verschleppung ukrainischer Kinder durch russische Soldaten nach Russland berichtet . In dem Bericht war zu sehen, wie russische Armeeangehörige durch ein Kinderheim in der Ukraine gingen, um Kinder zu entführen. Die Reporter machten auch mehrere Fälle von Kindern und Familien aus Cherson öffentlich, die bis heute in Russland gegen ihren Willen festsitzen und nicht mehr in ihre Heimat zurückkönnen.