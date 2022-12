Zur Verfügbarkeit machte 1&1 in seiner Ankündigung nur die Angabe, dass Antennen in Frankfurt am Main und Karlsruhe in Betrieb seien. Weitere Regionen sollen »in den nächsten Wochen« folgen. Laut »inside digital« hätten Nutzerabfragen ergeben, dass bisher nur »einzelne Straßen in Frankfurt am Main, Karlsruhe und Wiesbaden« angebunden seien.

Mit der Ersteigerung seiner 5G-Frequenzen hatte 1&1 die Vorgaben der Bundesnetzagentur akzeptiert, bis Ende 2022 mindestens 1.000 5G-Standorte zu betreiben – was nicht erfüllt ist. Wie die Behörde darauf reagieren wird, ist noch unklar. Sie will den Ablauf der Frist abwarten und sich im Januar äußern. Bis Ende 2025 muss das neue Netz 25 Prozent der deutschen Haushalte erreichen können, bis 2030 dann 50 Prozent.