30 Jahre digitaler Mobilfunk Als die Handys nach Deutschland kamen

Als der moderne Mobilfunk im Sommer 1992 in Deutschland startete, lief dabei nicht alles wie geplant. Der damalige Postminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) hatte bereits im Dezember 1989 die ersten Lizenzen für digitale Mobilfunknetze an die Deutsche Telekom (»D1«) und den Mannesmann-Konzern (»D2«) vergeben. Es dauerte aber etliche Monate, Funkmasten und Sender aufzubauen. Und vor allem fehlte es an geeigneten Mobiltelefonen, mit denen die Kunden dann tatsächlich mobil telefonieren konnten.